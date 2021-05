Bielorussia: Tikhanovskaya, “regime” ha costretto volo Ryanair ad atterraggio per arrestare Protasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “regime” della Bielorussia ha “costretto” il volo Ryanair Atene-Vilnius a un atterraggio d'emergenza a Minsk per arrestare Roman Prostasevich, il fondatore del canale Telegram “Nexta” che era a bordo dell'aereo. È quanto scrive su Twitter Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa, denunciando che Prostasevich rischia la pena di morte nell'ex repubblica sovietica. Tikhanovskaya chiede quindi “l'immediato rilascio” del fondatore di “Nexta”, un'inchiesta dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) sulla vicenda e “sanzioni contro la Bielorussia”. Secondo le autorità bielorusse, il volo di Ryanair è atterrato a Minsk a seguito dell'allarme per una bomba a bordo. Sull'aereo non è stato trovato alcun ordigno, mentre proseguono i controlli dei passeggeri e dei loro bagalgi. Prostasevich è classificato come estremista, è accusato di terrorismo ed è nell'elenco dei ricercati delle autorità bielorusse. In particolare, il fondatore di “Nexta” è accusato di aver organizzato “rivolte e azioni di massa con grave violazione dell'ordine pubblico”. Inoltre, Prostasevich è oggetto di procedimento penale in Bielorussia per “azioni deliberate volte a incitare l'ostilità sociale nei confronti di funzionari governativi e forze dell'ordine attraverso i canali di Telegram”. La pena può arrivare fino a 15 anni di prigione. (Rum)