Amatrice: Pirozzi (Fd’I), chiesto incontro per assicurare continuità liceo scientifico sportivo

- “Il liceo scientifico sportivo internazionale di Amatrice, intitolato al compianto Sergio Marchionne, è una struttura fondamentale per l’Alta Valle del Velino, nata anche grazie a importanti donazioni da parte dei privati. L’indirizzo del liceo è sperimentale e questo ciclo sta arrivando a scadenza, è necessario quindi iniziare a lavorare per assicurare alla struttura e al convitto intitolato al compianto un futuro che non disperda la volontà di chi ha fatto le donazioni e gli ingenti fondi pubblici”. Così in una nota Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d'Italia. “Per questo ho richiesto un incontro urgente all’Assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio di Berardino e al responsabile dell’Ufficio Scolastico regionale del Lazio Rocco Pinneri, durante il quale sarà possibile fare il punto sulle problematiche relative al liceo, per farlo ripartire di slancio. Ovviamente, per ottenere questo risultato, non sarebbe tollerabile una revisione al ribasso dell’offerta formativa ad oggi garantita, che ha permesso alla nostra scuola di essere un punto di riferimento nazionale, con tanti iscritti provenienti da altre regioni”, conclude.(Com)