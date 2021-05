Alitalia: Pellecchia (Fit-Cisl), segnali positivi, si chiuda in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo che la trattativa con la Ue starebbe andando nella direzione giusta. Chiediamo che si acceleri per il bene della compagnia aerea e del Paese". È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, aggiungendo: "Chiediamo che la newco abbia un dimensionamento operativo coerente con i volumi di traffico che si sviluppano nel nostro Paese, con la necessità di ripartenza post pandemia e con i competitor europei. Alitalia non può essere ridotta a feeder, a navetta a vantaggio dei voli internazionali gestiti dalle altre compagnie aeree e degli aeroporti del resto d'Europa. È nell'interesse economico dell'Italia, e quindi anche turistico, avere una compagnia di bandiera che sia porta d'accesso al nostro Paese". (segue) (Com)