Alitalia: Pellecchia (Fit-Cisl), segnali positivi, si chiuda in fretta (2)

- Secondo il sindacalista "è dal 2017 che Alitalia viene tenuta in amministrazione straordinaria ed è davvero tempo di porre fine a questa anomalia e di farlo in fretta: occorre una transizione ordinata dalla compagnia in gestione commissariale alla nuova, che saprà garantire discontinuità nella gestione rispetto al passato. Nessun attuale dipendente - aggiunge - deve essere lasciato senza lavoro e senza reddito. Nel frattempo confidiamo che gli stipendi arrivino puntualmente, com'è giusto che sia, alle lavoratrici e ai lavoratori di Alitalia, che non si è mai fermata nemmeno nei mesi più duri della pandemia, continuando a servire il Paese con il trasportare beni essenziali e riportare a casa gli Italiani bloccati all'estero dai vari lockdown attuati nel mondo". Infine, secondo Pellecchia, "in stretta relazione con la nascita della nuova Alitalia-Ita è ormai ineludibile dare finalmente compiutezza all'opera di riordino del sistema aeroportuale nazionale e pensare a un ufficio di ricollocamento specializzato per le tante professionalità che, negli anni e anche in occasione della pandemia, sono state vittime di un sistema, del trasporto aereo, che non prevede le giuste tutele per le lavoratrici e i lavoratori". (Com)