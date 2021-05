Lituania-Bielorussia: presidente Nauseda chiede immediato rilascio di Prostasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, ha chiesto l'immediato rilascio del fondatore del canale Telegra “Nexta”, Roman Protasevich, arrestato oggi dalle autorità bielorusse presso l'aeroporto di Minsk. Il giornalista era a bordo del volo Ryanair da Atene a Vilinius, costretto a un atterraggio di emergenza nella capitale della Bielorussia a seguito dell'allarme per una bomba a bordo, poi rivelatosi infondato. Per Nauseda, l'arresto di Prostasevich è “un evento senza precedenti”. Un aereo passeggeri civile diretto a Vilnius, ha scritto su Twitter il presidente lituano, è stato “costretto ad atterrare” a Minks così che il fondatore di “Nexta” potesse essere arrestato. Nauseda ha, quindi, denunciato che “il regime bielorusso è dietro questa azione disgustosa”, chiedendo “il rilascio immediato” di Protasevich. Il giornalista è classificato come estremista, è accusato di terrorismo ed è nell'elenco dei ricercati delle autorità bielorusse. In particolare, il fondatore di “Nexta” è accusato di aver organizzato “rivolte e azioni di massa con grave violazione dell'ordine pubblico”. Inoltre, Prostasevich è oggetto di procedimento penale in Bielorussia per “azioni deliberate volte a incitare l'ostilità sociale nei confronti di funzionari governativi e forze dell'ordine attraverso i canali di Telegram”. La pena può arrivare fino a 15 anni di prigione. (Rum)