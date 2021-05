Incidente funivia: sindacati, più sicurezza nei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari delle vittime e chiediamo che si faccia di più per garantire la sicurezza nei trasporti". Lo dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in merito alla cabina precipitata oggi a Stresa, spiegando che "da tempo stiamo lavorando per porre sotto i riflettori questa problematica, ma non sempre abbiamo riscontrato la dovuta sensibilità da parte delle associazioni datoriali competenti e delle aziende". "Nell'attesa che si faccia piena luce sulla dinamica dell'incidente - si legge in una nota - chiediamo che si aprano subito un tavolo aziendale e uno ministeriale, che coinvolga anche l'Inail, per affrontare la questione sia nell'ambito del trasporto pubblico locale, inclusi quindi gli impianti a fune, sia nell'ambito istituzionale per definire opportune condizionalità per le aziende che non effettuano una formazione sistematica sui temi della sicurezza. L'obiettivo di azzerare gli infortuni non è utopistico e quindi va perseguito in ogni modo", concludono le tre sigle sindacali. (Com)