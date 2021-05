Cina: investimento fallito, uomo carica la folla in auto e uccide cinque persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state uccise a Dalian, nella Cina nord orientale, quando un uomo che si è detto sconvolto per aver fallito alcuni investimenti le ha travolte con l'auto che conduceva. Lo riferisce l'agenzia di stampa Asian News International (Ani), aggiungendo che l'uomo di 32 anni è stato arrestato dopo che la polizia lo ha fermato in seguito ad un inseguimento a piedi. Secondo quanto riferito dal vice capo della polizia di Dalian, Qu Bo, l'uomo ha travolto dei passanti sulle strisce pedonali con una berlina nera intorno alle 11:40 locali, ignorando un rosso ed accelerando ad oltre 100 chilometri orari e uccidendo sul colpo quattro persone, mentre la quinta è deceduta una volta arrivata in ospedale. Con il suo veicolo l'uomo si è quindi scontrato con un furgone ad un incrocio e una volta uscito dalla macchina, l'uomo ha cercato di fuggire a piedi ma è stato catturato dalla polizia verso le 13:00 (ora locale). Alcuni testimoni hanno dichiarato al "Morning Post" che l'uomo avrebbe detto di volersi "vendicare della società", mentre secondo il capo della polizia Bo non sarebbe stato in grado di rispondere alle domande. Se ritenuto colpevole, potrebbe essere condannato alla pena di morte. (Cip)