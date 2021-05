Montagna: incidente funivia Mottarone, otto vittime e due bambini feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia questa mattina in Piemonte dove, per cause ancora da accertare, è precipitata una delle cabine della funivia del Mottarone. Secondo le prime e frammentate notizie, riprese anche dai media locali, a bordo della cabina ci sarebbero state 11 persone, fra cui anche dei bambini. Al momento, secondo le prime ricostruzioni, le vittime dell’incidente sarebbero ben otto. Due bambini sono invece rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Tornio. La funivia Stresa-Alpino-Mottarone è situata nel comune di Stresa, in Piemonte, e collega la cittadina del Lago Maggiore con la vetta del Mottarone. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti due elicotteri delle basi di elisoccorso di Borgosesia e Varallo. (Rin)