Russia-Ucraina: Cremlino, Putin pronto a discutere di cooperazione su Crimea

- Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a discutere con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, di “cooperazione transfrontaliera sulla Crimea, ma non dello status della penisola”. È quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Come riferisce l'agenzia di stampa “Sputnik”, per il funzionario vi sono “alcune situazioni senza uscita” nei rapporti tra Mosca e Kiev. Per esempio, l'Ucraina intende discutere della Crimea. Per Peskov, se ciò significa esaminare “lo sviluppo della cooperazione alla frontiera, Putin è pronto”. Tuttavia, ha precisato il portavoce del Cremlino, se il dibattito dovesse vertere su altro e “non sulla Crimea come regione russa, ogni discussione è esclusa”. (Rum)