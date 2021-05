© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime informazioni parlano di almeno nove vittime e due bambini feriti gravi che lottano per la vita. Non ci sono parole, una preghiera". Così in un messaggio su Twitter, il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)