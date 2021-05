Mali: ministro Esteri francese Le Drian conferma, giornalista Dubois ostaggio dei jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha confermato che il giornalista Olivier Dubois, scomparso a Gao in Mali ad aprile scorso, è tenuto in ostaggio da un gruppo jihadista. Nei giorni scorsi, Dubois è apparso in un filmato in cui rivolgeva un appello al governo francese affinché facesse tutto il possibile per liberarlo dalla prigionia in cui è tenuto da Jama'a Nusrat ul Islam wa al Muslimin (Jnim), milizia jihadista operante in Mali. “Tutto ci porta a pensare” che Dubois sia ostaggio di un gruppo jihadista”, ha affermato Le Drian nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Rtl”. (Frp)