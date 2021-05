© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è diffuso un modello, come sta facendo Biden, che ci dice che crescita, competività e riduzione delle disuguaglianze possono andare insieme". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri intervenuto alla trasmissione In Mezz'ora su Rai 3. (Rer)