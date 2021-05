Covid: nel Lazio oggi 413 casi con 217 contagi a Roma, 8 morti e oltre 21 mila test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio, "grande successo per secondo open day Astrazeneca over 35: sold out nei 30 hub dedicati del Lazio. Inoltre, da domani lunedì 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Mentre da martedì 25 maggio avvio prenotazioni per personale Aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale Salute Lazio. (segue) (Rer)