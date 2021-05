Covid: nel Lazio oggi 413 casi con 217 contagi a Roma, 8 morti e oltre 21 mila test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 77 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. La Asl roma 2 registra 107 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso. Nella Asl Roma 3 ci sono 33 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. La Asl roma 4 registra 22 i contagi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. La Asl Roma 5 registra 40 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. (segue) (Rer)