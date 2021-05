Roma 2021: Gualtieri, decentramento è servizi essenziali a 15 minuti da casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho una idea di decentramento per cui tutti i cittadini possano avere accesso ai servizi essenziali entro 15 minuti". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri intervenuto alla trasmissione In Mezz'ora su Rai 3. "Questo lo si fa con buoni progetti e investimenti, ma anche coinvolgendo i cittadini che hanno idee molto buone su come si risolvono i problemi" nel loro territorio, ha concluso. (Rer)