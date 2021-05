Iran: esplosione in una fabbrica chimica, 9 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno nove le persone che sono rimaste ferite in un'esplosione in un impianto chimico nella provincia centrale iraniana di Isfahan, secondo quanto riportato domenica dall'agenzia di stampa "Mehr", che cita una fonte del dipartimento medico di emergenza locale. Secondo la fonte, l'esplosione è avvenuta in un impianto chimico nella città di Shahin Shahr. Le vittime sono state ricoverate in ospedale. Le cause dell'esplosione sono in fase di indagine da parte delle autorità locali. (Res)