Colombia-Usa: nuovo ministro degli Esteri Ramirez domani a Washington, focus su conflitto sociale (2)

- La vice presidente Ramirez ha assunto l'incarico di ministra degli Esteri della Colombia, in sostituzione di Claudia Blum, dimessasi all'inizio della scorsa settimana. Lo ha annunciato giovedì 20 maggio il presidente, Ivan Duque, precisando che Ramirez non perderà le funzioni di vice. La neo ministro avrà il compito di "portare avanti tutta la politica migratoria, rafforzare i rapporti in materia di sicurezza e difesa, ma anche di aprire nuove frontiere per la Colombia", ha detto Duque. L'avvicendamento si produce in un momento particolare del calendario politico colombiano: tra dieci giorni scade il termine per presentare le candidature alla presidenza nelle elezioni del 2022, e Ramirez secondo gli ultimi sondaggi sarebbe stata l'esponente di centrodestra accreditata di maggiori possibilità di successo. Divenuta ministra degli Esteri, Ramirez lascia maggiori margini di successo ai candidati di sinistra, già favoriti e sostenuti dall'onda delle manifestazioni anti governative in atto nel paese. (segue) (Mec)