Colombia-Usa: nuovo ministro degli Esteri Ramirez domani a Washington, focus su conflitto sociale (5)

- Il capo dello Stato ha presentato un'agenda di colloqui con le diverse categorie politiche, sociali, produttive, economiche e anche religiose del paese, per tentare un'uscita concordata dalla crisi. L'incontro più delicato, quello con il Cnp, non ha però sin qui prodotto i risultati attesi. In una nota diramata martedì, il Comitato denuncia il fatto che il governo abbia "detto no" a tutte le proposte messe sul tavolo, a partire dalla concessione delle garanzie idonee per poter manifestare liberamente, passo che considera preliminare per avviare il dialogo. (Mec)