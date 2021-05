Decreto Semplificazioni: Occhiuto (FI), codice appalti non va bene, intervenire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Codice degli appalti, così come congeniato, rappresenta un freno, un appesantimento burocratico che rallenta gli investimenti e le opere pubbliche". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che invita a guardare "l'esempio del Ponte di Genova: è stato ricostruito in tempi record solo grazie ai poteri straordinari affidati ad un Commissario e alla possibilità di poter derogare alle norme esistenti. Forza Italia - sottolinea - lo dice da tempo: per semplificare davvero bisogna abolire o quantomeno rivedere in modo invasivo il Codice degli appalti. Occorre accelerare in questa direzione - per creare opportunità e sviluppo - e intervenire già con il prossimo decreto Semplificazioni che il governo sta discutendo in questi giorni", conclude.(Com)