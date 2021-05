Cultura: Mollicone (Fd'I), patrimonio privato fattore economico e identitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La valorizzazione del patrimonio culturale privato è fattore per l'attrattività turistica, dal profondo valore identitario e di riscoperta del 'museo diffuso' nazionale dei beni e del paesaggio", così in una nota il responsabile Cultura di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone, in occasione della Giornata nazionale delle Dimore Storiche. "Dopo i lunghi mesi di restrizioni, la riapertura della cultura è un segnale importante. Fratelli d'Italia è sempre stata in prima fila per le dimore storiche eil patrimonio culturale privato con emendamenti e azioni parlamentari, come l'estensione del superbonus - spiega -. Abbiamo, inoltre, proposto in un ordine del giorno approvato l'estensione orizzontale dell'art bonus, su cui abbiamo sempre presentato emendamenti. Vigileremo affinché nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per quanto riguarda i beni culturali, trovino spazio anche i privati", conclude. (Com)