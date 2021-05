Milano: feste notturne in appartamento, oltre 30 persone sanzionate dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte appena trascorsa gli agenti della polizia di Milano sono intervenuti in tre occasioni per feste organizzate irregolarmente secondo le disposizioni anti Covid. Nel primo intervento avvenuto intorno alle 22.50 in via Caio Mario, i poliziotti hanno trovato 12 persone riunite per una festa in appartamento. Dieci persone invece sono state identificate in un appartamento intorno alle 1.15 in vale Monte Nero così come altre 12 anche loro intente a festeggiare all'interno di un'abitazione in piena notte. Tutte le persone sono state identificate, successivamente i commissariati competenti provvederanno a notificare le relative sanzioni amministrative. (Rem)