Mafia: Perego (FI), nemico subdolo da continuare a combattere

- "Il 23 maggio 1992 lo Stato ha perso una battaglia per difendere un eroe del nostro paese. Il tritolo di Capaci non solo ci ha portato via uno degli uomini migliori nella lotta alla Mafia ma ci ha insegnato quanto questo nemico subdolo, infimo e terrorista, abbia minato e continui a logorare una terra la Sicilia ed un paese intero che ha sempre avuto la forza di rialzarsi e sarà capace, se le nostre generazioni future continueranno la lotta, di cancellarlo dalla società". Lo afferma, in una nota, Matteo Perego, vice presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)