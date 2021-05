Vaticano: il Papa al Regina Coeli, lo Spirito Santo ci aiuta a realizzare l’unità della Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre durante il Regina Coeli recitato in piazza San Pietro al termine della messa di Pentecoste, ha esortato ad abbandonarci allo Spirito Santo per realizzare l’unità della Chiesa. “Lo Spirito Santo è come un vento forte e libero - ha spiegato Bergoglio - non si può controllare, fermare, né misurare e nemmeno prevederne la direzione. Non si lascia inquadrare nelle nostre esigenze umane, nei nostri schemi e nei nostri pregiudizi. Lo Spirito procede da Dio Padre e dal suo Figlio Gesù Cristo e irrompe sulla Chiesa – su ciascuno di noi – dando vita alle nostre menti e ai nostri cuori. Come dice il Credo: 'È Signore e dà la vita'”. Papa Francesco ha chiesto di trovare il coraggio di aprirci a Dio come fecero i discepoli: “Il giorno di Pentecoste, i discepoli di Gesù erano ancora disorientati e impauriti. Non avevano ancora il coraggio di uscire allo scoperto. Anche noi, a volte, preferiamo rimanere tra le mura protettive dei nostri ambienti". (segue) (Civ)