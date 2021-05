Vaticano: il Papa al Regina Coeli, lo Spirito Santo ci aiuta a realizzare l’unità della Chiesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma il Signore - ha osservato il Pontefice - sa come raggiungerci e aprire le porte del nostro cuore: egli manda su di noi lo Spirito Santo che ci avvolge e vince tutte le nostre titubanze, abbatte le nostre difese, smonta le nostre false sicurezze. Lo Spirito ci rende nuove creature, così come fece quel giorno con gli Apostoli. Essi, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo non furono più come prima, ma uscirono e cominciarono a predicare che Gesù è risorto, è il Signore, in maniera tale che ognuno li capiva nella propria lingua”. Per Sua Santità “Lo Spirito cambia il cuore, allarga lo sguardo dei discepoli. Li rende capaci di comunicare a tutti le grandi opere di Dio, senza limiti, oltrepassando i confini culturali e religiosi entro cui erano abituati a pensare e a vivere. Li mette in grado di raggiungere gli altri rispettando le loro possibilità di ascolto e di comprensione, nella cultura e linguaggio di ciascuno”. In chiusura l’invito a seguire lo Spirito Santo che “mette in comunicazione persone diverse realizzando l’unità e l’universalità della Chiesa”. (Civ)