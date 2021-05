Vaticano: Papa, pregate per i fedeli cristiani in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza attaccare frontalmente il governo cinese, che ha disposto l’arresto di 7 sacerdoti e 10 seminaristi nelle ultime ore, il Santo Padre al termine del Regina Coeli in Piazza San Pietro, ha ricordato indirettamente la condizione dei cattolici in Cina, prendendo spunto dalla ricorrenza della Beata Vergine Maria che si festeggia domani in Cina. “Vi invito ad accompagnare con la preghiera i fedeli cristiani in Cina che tengo nel profondo del mio cuore - ha detto il Santo Padre. Lo Spirito Santo li aiuti ad essere portatori del lieto annuncio, testimoni di carità e costruttori di giustizia e pace”. (Civ)