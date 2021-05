Regno Unito: ministra Interno Patel, governo non ha perseguito immunità di gregge da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito non ha perseguito la politica dell'immunità di gregge nel contrasto alla pandemia di Covid-19. È quanto affermato dalla ministra dell'Interno britannica nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Bbc”. In questo modo, l'esponente del Partito conservatore ha smentito le rivelazioni di Dominic Cummings, già consigliere del primo ministro britannico Boris Johnson. Secondo Cummings, i piani di Downing Street per combattere la pandemia nel Regno Unito prevedevano originariamente di lasciar diffondere il coronavirus tra la popolazione, così da raggiungere l'immunità di gregge. Tali affermazioni sono state smentite anche da Jenny Harries, già direttrice dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, secondo cui una simile iniziativa “non è mai stata in agenda”. Harries ha aggiunto di non aver mai partecipato a una riunione di governo “in cui è stata proposta l'immunità di gregge come meccanismo di controllo” della pandemia. Per Patel, inoltre, il termine “immunità di gregge” è stato “mal interpretato”. Al riguardo, la ministra dell'Interno britannica ha evidenziato che l'obiettivo è capire quando “la popolazione è al sicuro” dal contagio, “ed è ciò che facciamo con il programma di vaccinazione, altamente efficace”. Per Patel, “ciò non equivale a dire che lo scopo fosse lasciar infettare le persone e sviluppare l'immunità di gregge”. Tale obiettivo “non è assolutamente stato nei piani del governo”, ha infine dichiarato Patel, secondo cui la strategia dell'esecutivo contro il Covid-19 “ha sempre riguardato la salute pubblica, salvando vite e proteggendo il Servizio sanitario nazionale (Nhs)”. (Rel)