Vaticano: Papa Francesco, prego per l’amato popolo colombiano

- “Chiedo a tutti di evitare, per ragioni umanitarie, comportamenti dannosi per la popolazione nell’esercizio del diritto alla protesta”. Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli in Piazza San Pietro. “Affido alle preghiere di tutti voi la situazione in Colombia che continua ad essere preoccupante", l’invito di Francesco che ha aggiunto: "In questa solennità della Pentecoste prego perché l’amato popolo colombiano sappia cogliere i doni dello Spirito Santo, affinchè attraverso un dialogo serio si possano trovare soluzioni giuste ai molteplici problemi di cui soffrono specialmente i più poveri, anche per la pandemia”. (Civ)