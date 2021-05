© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volo della compagnia aerea low cost irlandese Ryanair da Atene a Vilnius ha eseguito un atterraggio d'emergenza a Minsk per un allarme bomba. Sono in corso le ricerche dell'ordigno esplosivo, come riferisce l'agenzia di stampa “Sputnik”. In precedenza, il centralino dell'aeroporto Sheremetyevo di Mosca aveva ricevuto un messaggio che avvertiva di una bomba nello scalo aereo. (Rum)