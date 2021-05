Roma: Figliomeni (Fd'I), priorità non sono influencer, ma decoro e progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo basiti dell'ultima trovata della sindaca Raggi e della sua Giunta, ovvero quella di assumere a chiamata, come consulenti, due influencer". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "È vero che nel corso di questa consiliatura non sono mancate sorprese in tema di assunzioni a chiamata diretta tra amici, fidanzate e un'ampia pletora di persone chiamate a rivestire incarichi di rilevanza pubblica e, contestualmente, a svolgere la campagna elettorale della sindaca, ma questa appare come la classica ciliegina sulla torta - aggiunge Figliomeni -. La città di Roma non ha bisogno di essere più bella nella fantasia, ma nella realtà. Si, la solita e tanto violenta realtà che, giorno dopo giorno, smonta lo storytelling grillino della Sindaca Raggi e di alcuni sodali al seguito. Roma è già unica con le sue bellezze, nonostante l'amministrazione a cinque stelle, e non ha bisogno di qualche filtro e di qualche like in più, ma solamente di essere curata e progettata in modo diverso da quanto fatto dalla banda grillina", conclude Figliomeni. (Com)