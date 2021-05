© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvato un cagnolino caduto in un dirupo profondo circa 40 metri. Ieri pomeriggio intorno alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pio IX nel comune di Castl Gandolfo per recuperare il cucciolo di cane meticcio. Il cane è stato restituito al proprietario.(Rer)