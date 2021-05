Ue: de Guindos (Bce), ridurre gradualmente aiuti ad aziende per evitare fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali rischi per la stabilità finanziaria dell'Eurozona vi è una potenziale ondata di fallimenti delle azienda a causa della crisi del coronavirus. Per tale motivo, il ritiro degli aiuti deve avvenire in maniera graduale. È quanto affermato dal vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, secondo cui lo stop agli interventi di sostegno alle imprese deve avvenire in base all'evoluzione del quadro economico dell'area dell'euro. Le ultime previsioni della Commissione europea suggeriscono che l'economia dell'Ue guadagnerà slancio nella seconda metà dell'anno, con una crescita del 4,2 per cento nel 2021 e del 4,4 per cento l'anno prossimo. I 27 Stati membri dovrebbero recuperare i livelli pre-crisi entro la fine del 2022. (Geb)