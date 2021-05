Libia: ministro Esteri Qatar Al Thani arrivato in visita a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e Vice Primo Ministro del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, è arrivato oggi a Tripoli per una visita ufficiale alla guida di una delegazione. Il capo della diplomazia di Doha è arrivato all'aeroporto internazionale di Mitiga dove è stato accolto dal ministro dell'Interno del governo di unità nazionale libica, Khalid Mazen. Nella sua visita a Tripoli, Al Thani terrà una serie di incontri con i funzionari libici del governo di unità nazionale, per scambiare opinioni su questioni di comune interesse tra i due paesi. Il Dipartimento per la comunicazione e l'informazione del governo di unità nazionale ha dichiarato che il ministro degli Esteri del Qatar terrà una conferenza stampa congiunta con la sua controparte libica, Najla Al-Mangoush, presso l'ufficio del primo ministro libico. (Lit)