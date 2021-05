© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, è “importante per i rapporti” tra i due Paesi e per il loro “miglioramento”. È quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, come riferisce l'agenzia di stampa “Sputnik”. (Rum)