Germania: sondaggio, Unione prima nei sondaggi col 24 per cento, Baerbock perde consensi

- L’Unione, l’alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), è la prima forza politica in Germania con il 24 per cento dei consensi. E’ quanto emerge dal sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Insa per conto della “Bild”, secondo cui, pur perdendo un punto rispetto all’ultima rilevazione, l’Unione resta avanti rispetto ai Verdi che si fermano al 23 per cento. Leggero aumento dei consensi per il Partito socialdemocratico (SpD) che sale al 17 per cento, mentre molto positivo è il dato per il Partito liberale democratico (Fdp) che si attesta al 13 per cento, due punti in più rispetto alla scorsa settimana. Stabile la quota di Alternativa per la Germania (AfD) al 12 per cento, mentre la Sinistra cala di un punto e si ferma al 6 per cento. Brusco calo delle preferenze per Annalena Baerbock, la candidata alla Cancelleria dei Verdi, che perde quattro punti percentuali e si attesta al 20 per cento. Baerbock di soli due punti il candidato dell’SpD, Olaf Scholz (18 per cento) e di cinque punti quello dell'Unione, Armin Laschet (15 per cento). Secondo le informazioni, una netta maggioranza delle persone interpellate, pari al 32 per cento, non sceglierebbe nessuno dei tre candidati in corsa. (Geb)