Mafia: Sciotto (Fapi), legalità è una sfida attuale per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ancora di più, per la crisi economica e sociale che vive il Paese, è fondamentale diffondere una cultura della legalità in particolare tra le nuove generazioni: compito di tutti, anche dei corpi intermedi, è di aiutare lo Stato a debellare il cancro del malaffare e della criminalità organizzata. Lo scrive su Facebook il presidente della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi) in occasione della Giornata della legalità in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Più legalità significa più opportunità per le imprese e più crescita economica ed occupazionale per la nazione: è questa la sfida sempre attuale che dobbiamo avere sempre presente nel nostro agire quotidiano", ha detto. (Rin)