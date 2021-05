Mafia: Zingaretti, non dimenticheremo mai sacrificio di Falcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 23 maggio di 29 anni fa a Capaci la mafia uccise Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Non dimenticheremo mai il loro sacrificio. La mafia non ha ucciso e mai ucciderà le idee e l'esempio che ci hanno lasciato. Oggi ricordiamo, ma la lotta alle mafie e per la legalità si deve fare tutti i giorni. E possono e devono farla tutti coloro che credono nella libertà. Perché la mafia è anche la negazione della libertà". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)