Milano: carabinieri, gang dedita a violente rapine con sequestro di persona, 8 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la violenta aggressione, al fine di indurlo ad abbandonare il quartiere poiché sospettato di essere autore di segnalazioni alle FP sulle loro attività illecite, gli avevano intimato di sottoscrivere un intero libretto di cambiali dopo aver fotografato e ripreso le sue parti intime con la minaccia di diffonderne i contenuti, evento non realizzatosi per il rifiuto opposto della vittima che, una volta riacquistata la libertà, non aveva esitato a denunciare l'accaduto. L'attività investigativa dei carabinieri ha inoltre consentito di accertare altri due episodi di estorsione e rapina commessi da due degli egiziani nei confronti di un altro connazionale (un 24enne titolare di un negozio di ortofrutta), in occasione dei quali, rispettivamente: si erano impossessati di alcuni prodotti ortofrutticoli in vendita, rifiutandosi deliberatamente di corrispondere il prezzo dovuto; lo avevano colpito al torace e un orecchio con un coltello a serramanico, provocandogli ferite da taglio e sottraendogli dalle tasche del giubbotto un telefono cellulare e la somma contante di 1.830 euro prima di darsi alla fuga. L'odierna operazione, convenzionalmente denominata "Jafar" ha permesso in definitiva di assicurare alla giustizia una pericolosissima banda di cittadini extracomunitari la quale, negli ultimi mesi, avrebbe terrorizzato i commercianti, in gran parte connazionali, di alcuni quartieri del capoluogo lombardo con l'intento di esercitare un controllo pervasivo attraverso la commissione sistematica di delitti contro il patrimonio e la persona. (Com)