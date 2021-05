Vaticano: Papa Francesco, fuggire consolazioni terrene e affidarsi allo Spirito Santo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’omelia della messa nella domenica di Pentecoste, celebrata nella basilica di San Pietro, il Papa ha messo in guardia dalle consolazioni terrene, che rappresentano il sollievo momentaneo e distraggono dalle consolazioni dello spirito. “Gesù ci offre oggi la consolazione del cielo, lo Spirito: le consolazioni del mondo sono come gli anestetici, danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male profondo che ci portiamo dentro”, ha detto. “Agiscono in superficie, a livello dei sensi e non del cuore, perché solo chi ci fa sentire amati così come siamo dà pace al cuore: e lo Spirito Santo, l’amore di Dio, fa così”, ha continuato il Santo Padre. “È la tenerezza stessa di Dio, che non ci lascia soli: perché stare con chi è solo è già consolare”, ha concluso. (Civ)