Arabia Saudita: uomo fermato per essersi avvicinato all'imam durante il sermone a Mecca

- La polizia saudita ha arrestato un uomo, che sembrava impugnare un'arma, dopo aver tentato di avvicinarsi alla piattaforma dove l'imam stava pronunciando il sermone del venerdì presso la Grande Moschea della Mecca in Arabia Saudita. Lo riferisce oggi un resoconto ufficiale dei luoghi sacri della Mecca e di Medina in Arabia Saudita. "Un incidente è avvenuto venerdì scorso quando un uomo in Ihram [vestiti del pellegrino] ha tentato di entrare nel minbar [la piattaforma dell'imam per il sermone] di Masjid Al Haram, a Mecca, mentre lo sceicco Baleelah stava pronunciando la Khutbah [sermone]. L'uomo è stato arrestato dal pubblico funzionario della sicurezza immediatamente, secondo quanto si legge sul profilo Twitter della moschea "Haramain Sharifain". L'incidente è stato visto da milioni di persone mentre il sermone della Grande Moschea è stato trasmesso in diretta. Il racconto aggiunge che tali incidenti sono la ragione per cui gli imam sono stati recentemente accompagnati da guardie di sicurezza. La polizia regionale ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui afferma che l'uomo detenuto è in stato di fermo e che il procedimento legale contro di lui era già stato avviato. (Res)