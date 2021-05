© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera 4 giovani ragazzi romani hanno trionfato all’Eurovision Song Contest 2021 portando la musica italiana sul tetto d’Europa. Non accadeva da 31 anni. La loro vittoria rappresenta un orgoglio per Roma e per l’Italia che nel 2022 ospiterà la prossima edizione dell’Eurovision. Complimenti ragazzi, siete stati grandi". Lo ha scritto in un post su Facebook la Sindaca di Roma Virginia Raggi. (Com)