Spagna: "El Mundo", Sanchez pronto a crisi di governo per guadagnare consensi (2)

- Ora, tuttavia, si sta “entrando in una nuova fase politica: la pandemia si sta chiaramente attenuando, la vaccinazione sta avendo successo, arriveranno i soldi europei e i dati economici sono promettenti”, affermano le fonti di “El Mundo”. “Mancano 32 mesi alla legislatura e ne approfitteremo. Ci sono solo due modi per porre fine al governo di coalizione: che il presidente getti la spugna e indica le elezioni o un voto di sfiducia. Entrambi questi scenari sono impossibili”, hanno riferito gli interlocutori del giornale spagnolo. “Il cambiamento di alcuni ministri sarebbe qualcosa di completamente logico, normale e auspicabile. Abbiamo bisogno di una spinta e di un cambiamento nei messaggi. L'attuale governo, al di là dell’ingresso di Podemos, è un proseguimento di quello nato dalla mozione di sfiducia. Ora bisogna dare una svolta e abbiamo il tempo per cercare di ridurre le pressioni e non scottarci con iniziative che potrebbero creare tensione tra i partner parlamentari di questo governo”, hanno aggiunto le fonti governative. (Spm)