Colombia: Senato discute domani mozione di sfiducia contro ministro Difesa

- Il Senato della Colombia discuterà domani, 24 maggio, una mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa, Diego Molano. Il dibattito precede di un giorno la discussione alla Camera, in programma martedì 25 maggio. Secondo quanto scrive l’emittente “BluRadio”, mentre alla Camera si prevede un voto favorevole per il ministro - sotto accusa per l'uso eccessivo della forza da parte della polizia durante le manifestazioni antigovernative in corso nel Paese -, al Senato saranno decisivi i voti dei partiti Cambio Radical, Partido Social de Unidad Nacional e Alianza Verde, che non hanno finora reso nota la loro posizione. Il Comitato nazionale dello sciopero, che anima le proteste antigovernative in corso in Colombia, ha intanto invitato i manifestanti a continuare a scendere in strada pacificamente e a sostenere la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Molano, per gli abusi della polizia. “Con lo sciopero nazionale siamo riusciti a fermare per ora due riforme molto regressive per la maggioranza: la riforma tributaria e quella della sanità. I ministri delle Finanze e degli Esteri hanno dovuto lasciare il loro incarico. Ha dovuto dimettersi anche il comandante della polizia di Cali”, si legge in un comunicato diffuso dal Comitato, che invita “a sostenere la mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa e a chiedere le sue dimissioni nelle strade”. Il movimento assicura che continuerà a “convocare grandi mobilitazioni e azioni pacifiche fino a quando il governo non fermerà le violenze, fornendo garanzie per la protesta, e stabilisca processi seri di negoziazione”. (segue) (Mec)