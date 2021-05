Milano: carabinieri, gang dedita a violente rapine con sequestro di persona, 8 arresti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- I carabinieri del comando provinciale di Milano, nel capoluogo ed in provincia di Varese, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 8 soggetti di origine egiziana ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, estorsione, violenza privata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. (Video: Carabinieri Milano) (Com)