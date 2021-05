Vaticano: Papa Francesco, ascoltiamo Spirito Santo che ci consiglia e ispira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’omelia per la messa della domenica di Pentecoste, celebrata nella basilica di San Pietro, Papa Francesco ha chiesto di ascoltare lo Spirito Santo “che ci ispira pensieri e sentimenti per fuggire il maligno”. “Il Paraclito è l’avvocato nel contesto storico di Gesù, e non svolgeva le sue funzioni come oggi: anziché parlare al posto dell’imputato gli stava accanto, suggerendo all’orecchio gli argomenti per difendersi”, ha spiegato, aggiungendo che lo Spirito Santo “non si sostituisce a noi, ma ci difende dalle falsità del male ispirandoci pensieri e sentimenti”. “Lo fa con delicatezza, senza forzarci, si propone ma non si impone: lo spirito della falsità, il maligno, fa il contrario, cercando di costringerci e farci credere che siamo sempre obbligati a cedere alle suggestioni cattive e alle pulsioni dei vizi”, ha concluso. (Civ)