Decreto Semplificazioni: Fassina (Leu), inaccettabili le regressioni su appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del decreto Semplificazioni va riscritta sugli appalti: la velocizzazione degli appalti non ha nulla a che fare con la liberalizzazione dei sub-appalti e le gare al massimo ribasso. Così in una nota il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina. “È una copertura per continuare a comprimere le retribuzioni e i diritti dei lavoratori, innanzitutto il diritto alla sicurezza: a quanto vogliono innalzare le morti giornaliere sui cantieri i cosiddetti semplificatori? Quanto vogliono favorire il banchetto delle criminalità organizzata? Non è ancora chiaro che la qualità delle infrastrutture realizzate crolla con l'appalto integrato, le gare al massimo ribasso e il subappalto sfrenato?”, ha detto, invitando il governo a fermarsi. (Com)