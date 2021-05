Vaticano: Papa Francesco, vivere grazia del presente senza lasciarsi paralizzare da incertezze di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abita il presente. Questa l’esortazione di Papa Francesco, pronunciata durante l’omelia per la messa della Pentecoste. “Il presente, non il passato o il futuro: il Paraclito afferma il primato dell’oggi, contro la tentazione di farci paralizzare dalle amarezze e dalle nostalgie del passato”, ha detto, aggiungendo che “lo Spirito ci ricorda la grazia del presente”. “Non c’è tempo migliore per noi: adesso, lì dove siamo, è il momento unico e irripetibile per fare del bene, per fare della vita un dono”, ha concluso. (Civ)