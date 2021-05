Vaticano: Papa Francesco, mettiamo da parte ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’omelia per la messa della Pentecoste, il Santo Padre ha raccomandato di non lasciarsi guidare dalle ideologie. “Se ascoltiamo lo Spirito non ci concentreremo su conservatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra: se i criteri sono questi, vuol dire che nella Chiesa si dimentica lo Spirito”, ha detto, invitando all’unità, alla concordia, e all’armonia delle diversità. Papa Francesco ha chiuso l’omelia raccomandando di far venire prima di tutto Gesù per trovare grazia in noi stessi. “Metti Dio prima del tuo io: è il passo decisivo della vita spirituale, che non è una collezione di meriti e di opere nostre, ma umile accoglienza di Dio”, ha concluso. (Civ)