Mafia: Figliomeni (Fd'I), combattere senza sosta per onorare la memoria di Falcone

- "Ventinove anni fa l'Italia intera piangeva la morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "Dinanzi a questo tragico evento lo Stato seppe rispondere, ma è doveroso mantenere sempre alta la guardia e mettere in condizione le nostre forze dell'Ordine di poter adempiere il loro lavoro nelle migliori condizioni possibili. Affinché fatti di tale tragicità non accadano mai più dobbiamo mantenere sempre vivo il ricordo di quegli eroi e tramandarlo alle giovani generazioni. Lo dobbiamo a Giovanni Falcone e a tutti i caduti come lui in nome della giustizia e della legalità", conclude Figliomeni. (Com)