Myanmar: Ue contro possibile scioglimento partito leader deposta Suu Kyi, "palese disprezzo della volontà del popolo"

- Se la Commissione elettorale nominata dalla giunta al potere in Myanmar dal colpo di Stato dell'1 febbraio sciogliesse la Lega nazionale per la Democrazia (Nld) della leader deposta Aung San Suu Kyi "dimostrerebbe ancora una volta il palese disprezzo della giunta per la volontà del popolo birmano e per il giusto processo legale". Lo ha dichiarato in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), commentando la dichiarazione di U Thein Soe, presidente nominato dalla giunta della Commissione elettorale dell'Unione. Nella nota, l'Ue ribadisce che le elezioni di novembre hanno rappresentato fedelmente la volontà del popolo birmano, vincendo "in modo schiacciante" come "confermato da tutti gli osservatori nazionali e internazionali indipendenti. Nessuna decisione arbitraria della giunta militare e dei membri della Commissione elettorale nominati illegalmente può annullarla", sottolinea il portavoce Nabila Massrali. Bruxelles specifica quindi che "continuerà a denunciare tutti i tentativi di ribaltare la volontà del popolo birmano e di modificare il risultato delle ultime elezioni generali". Nessuna repressione o procedimento pseudo-legale infondato può conferire legittimità all'acquisizione illegale del potere da parte della giunta - prosegue - Solo il rispetto della volontà del popolo può riportare il Myanmar sul suo percorso democratico e garantire stabilità e sviluppo sostenibile. (Beb)