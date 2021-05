Roma 2021: Calabrese (M5s), da Gualtieri maldestro tentativo per demolire piano tpl Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica notizia del programma di Gualtieri è il suo tentativo maldestro di demolire la nostra cura del ferro. La realtà è che noi abbiamo fatto progetti e ottenuto finanziamenti. Non accedeva da decenni. Il Pd, così, dimostra di non conoscere neanche le basi e accumula una figuraccia dopo l’altra". Così in un post su Facebook Pietro Calabrese, assessore ai trasporti di Roma ed esponente del M5s. "Sul tram dei Fori poi il Pd diventa esilarante, ora dice di non volerlo realizzare - spiega -. Non dovrebbe stupire dato che per anni hanno impedito alla Capitale di sviluppare concretamente il trasporto pubblico, con zero progetti lasciati a chi veniva dopo di loro. Noi abbiamo costruito le fondamenta progettuali e amministrative per realizzare la cura del ferro che serve alla Capitale, non permetteremo a nessuno di distruggere quanto realizzato finora. Avanti con coraggi", conclude. (Rer)